الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 11:40 ص

القبض على المشتبه بهم بافتعال حريق سوق البالة في إربد

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ اليوم بوجود حريق في سوق البالة في محافظة اربد، إذ جرى التحرك للمكان وتم التعامل مع الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني فيما نتجت عن الحريق أضرار مادية في مجموعة من المحال التجارية ولم تقع إصابات بالأرواح.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أن التحقيقات والفحوصات الفنية أشارت إلى أن الحادثة مفتعلة وأن الحريق بفعل فاعل واثر خلافات شخصية مع احد أصحاب المحال التجارية ومن خلال متابعة التحقيقات في القضية وقع الاشتباه على 3 أشخاص وبالبحث عنهم أُلقي القبض عليهم و بوشرت التحقيقات مع المقبوض عليهم تمهيداً لإحالة القضية للقضاء فيما البحث جارٍ عن شخص رابع مشتبه به كذلك في القضية.



 




 

 


 

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