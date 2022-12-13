القبض على سارق معرض سيارات في الزرقاء

الوكيل الإخباري - ألقت كوادر إدارة البحث الجنائي القبض على شخص سرق مبلغا ماليا من داخل معرض سيارات في المنطقة الحرة بالزرقاء.

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وأفاد المصدر ، إنه ورد قبل أيام بلاغ من أحد معارض السيارات في الحرة بدخول شخص مجهول للمعرض ليلاً وسرق مبلغ مالي من داخل المعرض ولاذ بالفرار .



وأفاد المصدر أن فريق تحقيق خاص من بحث جنائي الزرقاء تولى متابعة التحقيق في القضية، حيث تمكن من خلال جمع المعلومات والتحقيقات من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية، حيث أُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب السرقة وضُبط بحوزته جزء من مبلغ المالي وما زال التحقيق جارياً.

