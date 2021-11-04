الكرك : مبادرة بعنوان معنويتي نصف علاجي لمرضى السرطان

الوكيل الاخباري- اطلقت جمعية نبض الحياة لرعاية مرضى السرطان بالكرك، مبادرة تطوعية بعنوان "معنويتي نصف علاجي " بهدف رفع الحالة المعنوية والنفسية لمرضى السرطان ومساعدتهم في التغلب على المرض وهزيمته.

اضافة اعلان



وقال عضو الجمعية عبدالله المجالي، اليوم الخميس، إن المبادرة تتضمن مجموعة من الانشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية لإدماج مرضى السرطان بالمجتمع ورفع معنوياتهم النفسية باعتبارها خطوة على طريق العلاج الشامل للمرض.



وأضاف ان المبادرة تشتمل على رحلة ترفيهية الى العقبة يشارك فيها 35 مريضا من محافظات الجنوب، وذلك لتعميق التفاعل الاجتماعي بينهم والتخفيف من معاناتهم النفسية، باجواء ايجابية اسرية.



وبين المجالي انه تم توقيع اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان لتأمين منامات مرافقي المرضى مجانا ، وذلك خلال وجودهم في عمان.



واشار الى ان الجمعية تعمل على فتح فروع لها بمحافظات الطفيلة ومعان والعقبة، لتسهيل تقديم الخدمات المادية والرعاية النفسية للمرضى لرفع معنوياتهم.