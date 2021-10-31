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الأحد، 31-10-2021 05:53 م

الحسين للسرطان: 13 ألف مصابة بسرطان الثدي في الأردن

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الوكيل الإخباري- نظمت وزارة المياه والري، الأحد، محاضرة توعوية عن أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، وذلك ضمن الحملة العربية السادسة للتوعية بهذا المرض لهذا العام تحت شعار “تصورتي”.اضافة اعلان


وقالت المثقفة الصحية ميسون الجارحي من مؤسسة الحسين للسرطان، خلال المحاضرة التي عقدت بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي، إنّ مرض سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشارا، مشيرة إلى أنه يوجد في الأردن 13 ألف سيدة مصابة بالمرض.

وأكدت أهمية الكشف المبكر عن المرض وعدم تأخيره وضرورة استجابة السيدات لذلك لأنه يساعد في ارتفاع نسب الشفاء منه.

ودعت الجارحي النساء إلى الإسراع بإجراءات الفحص الدورية وعدم اتباع شائعات وأخطاء تعرقل خطوات معالجة المرض في حال اكتشافه مبكرا، مشيرة إلى وجود عوامل تسهم في زيادة خطورة المرض كالعمر والجنس وعوامل جينية مختلفة.

 




 

 


 

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