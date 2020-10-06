المجالي: تواصل تستقطب استثمارا استرالياً يوفر 350 فرصة عمل

الوكيل الاخباري - قال بيان صحفي صادر عن جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين ان الجمعية استقطبت مؤخراً استثمار استرالي سيوفر حوالي ٣٥٠ فرصة عمل للاردنيين.

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وقال رئيس مجلس ادارة جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين فادي المجالي ان الجمعية نجحت مؤخرا باستقطاب استثمار استرالي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيوفر 350 فرصة عمل لاردنيين في هذا القطاع .



واوضح المجالي ان استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتسهيل انسياب هذه الاستثمارات للاردن وتسجيلها وتسهيل اعمالها يأتي في سلم اولويات عمل الجمعية.



وثمن المجالي الدور الكبير الذي قدمته هيئة الاستثمار في هذا الصدد وقال" ان هيئة الاستثمار بكافة كوادرها سهلت عملية تسجيل الشركة وقدمت كل الدعم الذي ضمن سرعة الاجراء و حظي باعجاب وارتياح المستثمرين"



وقال المستثمر الاسترالي طارق الفقي ان اختيار الاردن جاء نظراً لما يتمتع به من مزايا استثمارية جاذبة مشيراً الى ان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد احد القطاعات الواعدة في المملكة ويحظى بميزة تنافسية واعفاءات ضريبية كبيرة



واوضح الفقي ان هذه الاسباب بالاضافة للكفاءات الاردنية والمهارات المميزة للشباب الاردني في هذا القطاع كانت احد اهم الاسباب التي دفعتهم لاختيار الاردن.



من جانبة اكد " بدي تو " عضو مجلس الادارة ان الشركة في عمان بدأت بعملياتها بالفعل وان توظيف الايدي العاملة الاردنية المختصة في هذا المجال بدأت وستستمر خلال العام 2021 حسب مقتظيات تطور الاعمال وفقاً لتطورات الوضع المحلي والعالمي المتعلق بفيروس كورونا. واضاف " بدي تو " ان الاردن سيكون مقرا لعمليات الشركة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.



