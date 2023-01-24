الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

صناعيو منطقة وداي العش يثمنون جهود بلدية الزرقاء

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

الصين تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة

الخارجية التركية تستدعي السفير الهولندي بعد تمزيق القرآن في لاهاي

الغذاء والدواء تحول أنظمتها للدفع الإلكتروني اعتباراً من مطلع الشهر المقبل

التعامل مع 1113 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الذهب عالمياً يُبرق ويحقق مكاسب تصل لـ 13 دولاراً للاوقية

المرصد العمالي ينتقد تراجع الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادثة تحطم مروحية عسكرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الثلاثاء، 24-01-2023 11:00 ص

المرصد العمالي ينتقد تراجع الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور

360514_1_1575840629


الوكيل الاخباري- انتقد المرصد العمالي الأردني بشدة تراجع الحكومة عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية للعمل برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة.

اضافة اعلان


وأكد "المرصد العمالي" على أن القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية للعمل قبل ثلاث سنوات يعد ملزما للحكومة، وأن عدم تطبيقه يعتبر تخليا منها عن مسؤولياتها في حماية العاملين الفقراء.


وأوضح بيان "المرصد العمالي" أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في الأردن يقارب في قيمته نصف قيمة خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية البالغ، وفق أرقام ما قبل جائحة كورونا، 480 دينارا شهريا، وأكد أنه ارتفع منذ ذلك الوقت بسبب ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات القليلة الماضية.


وأشار المرصد العمالي إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، المكونة من اتحاد نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة والحكومة، قررت في الشهر الأول من عام 2020 رفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينارا شهريا، وأن يتم تنفيذه بعد عام، أي في بداية 2021، على أن يتم رفعه بشكل تلقائي وفق معدلات التضخم من بداية عام 2022، وقامت اللجنة الثلاثية بتأجيل تطبيقه الى بداية 2023 والسنوات الثلاث التي تليها.


وأكد المرصد العمالي أن قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتماد حد أدنى جديد للأجور بعد إضافة نسبة التضخم للعام الماضي 2022 كان صائبا، وجاء تطبيقا للقانون.


وبين المرصد العمالي أن قرار الحكومة بالتراجع مرة أخرى عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل يعد مخالفة للقانون، ويشكل تكريسا لسلسلة من السياسات المنحازة ضد مصالح العاملين الفقراء، وتعبيرا عن خيارات اقتصادية غير اجتماعية تخدم مصالح فئة محدودة من المجتمع.


كما أن هذا القرار يتعارض مع ركائز رؤية التحديث الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي، وبخاصة ركيزة تحسين جودة الحياة التي تتضمن توفير العناصر الضرورية لحياة كريمة، وفق المرصد الذي أكد أن زيادة مستويات الأجور هي من أهم العناصر التي تحقق مستوى معيشي لائق للمواطنين.


ونبه البيان كذلك إلى أن هذا القرار وغيره من القرارات غير الاجتماعية من شأنه أن يوسّع من قاعدة الفقر ويعمق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية، ويُضعف فرص تمتُّع المواطنين بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، ويهدد الاستقرار الوطني بأبعاده المختلفة.


وطالب المرصد العمالي الحكومة بضرورة التراجع عن قرارها الأخير، وتطبيق قرار اللجنة الثلاثية، إضافة إلى مراجعة سياسات الأجور بشكل عام باتجاه رفعها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1636366376958

صناعيو منطقة وداي العش يثمنون جهود بلدية الزرقاء

AltOtGK9XE8wsSoEBVd9stkiBVXKg9Hw0qWANbY7

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد غداً

hajj-1920x1080

بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج - رابط

صوامع

إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بالشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين

1547719817_379_264573_-770x435

الغذاء والدواء تحول أنظمتها للدفع الإلكتروني اعتباراً من مطلع الشهر المقبل

326795200_1265758610644962_4227979696669698695_n

التعامل مع 1113 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
85d4ad75-d3ce-4503-b50a-73ba98b88944

الضمان: رفع الأدنى للأجور يشمل العاملين وتنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي

6fc4ac8b-c611-4443-bb3d-8ebcf6529ab6

271 ديناراً الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023

خ

الخصاونة: خفض البطالة وعجز الموازنة والدين العام أهداف رئيسية نسعى لتحقيقها

0L5A9388

الضمان الاجتماعي ينفي زيادة رواتب المتقاعدين 7 دنانير

b99c9cf1-5ab5-44e8-90c9-4cff72831b5c

توقع صدور أمر دفاع حول زيادة رواتب متقاعدي الضمان بعد ربطها بمعدل التضخم

اقساط

اتحاد العمال: رفع الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التضخم أصبح واجب التطبيق