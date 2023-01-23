الضمان: رفع الأدنى للأجور يشمل العاملين وتنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 ديناراً يشمل العاملين الخاضعة رواتبهم للضمان اعتبارا من 1/1/2023 وبالتالي لن تقبل المؤسسة شمول أي مؤمّن عليه بمظلتها على أجر أقل من هذا الحد.

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وبينت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها الوكيل الاخباري، أن تنفيذ القرار سيتم اعتباراً من بداية العام الحالي وحتى عام 2025.



وقررت المؤسسة اليوم زيادة الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 271 بزيادة مقدارها 11 ديناراً، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم بالأردن ووصوله إلى 4.25%.