المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - رابط

الوكيل الإخباري - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد دنت اقدميتهم للحصول على قرض من صناديق الإسكان العسكري.

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وزادت وفق موقعها الإلكتروني :

على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/1.



وللحصول على قرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان .



أسماء المستفيدين من الضباط المتقاعدين شهر 12-2020 .. انقر هنا



