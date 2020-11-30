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الإثنين، 30-11-2020 12:20 م

تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - رابط

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شعار القوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي


الوكيل الإخباري - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية /الجيش العربي مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد دنت اقدميتهم للحصول على قرض من صناديق الإسكان العسكري.

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وزادت وفق موقعها الإلكتروني :

 

على الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2020/12/1.

وللحصول على قرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان .

أسماء المستفيدين من الضباط المتقاعدين شهر 12-2020 .. انقر هنا 

 

أسماء المستفيدين من ضباط وضباط صف وأفراد شهر 12-2020.. انقر هنا 

 




 

 


 

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