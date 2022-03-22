المستقلة للانتخاب: التعامل مع عدد من التجاوزات خلال الاقتراع

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إنه تم التعامل مع عدد من التجاوزات خلال العملية الانتخابية.



وبين الرواشدة، في مؤتمر صحفي، أنه سيتم التعامل مع المخالفات وضبطها وتحويلها للجهات المختصة، موضحا أن المخالفات التي سجلت كانت فردية.



واشار الى ان هناك انسيابية وضبط لعمليات الربط الالكتروني، مشيرا الى ان هناك بدائل في حال انقطاع الكهرباء.



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وبين أن من ابرز المخالفات كان التصويت العلني، وانقطاع التيار الكهربائي عن مركزين.



وأشار الرواشدة إلى أنه من المتوقع أن تكون ذروة الاقتراع خلال الساعات القادمة، قائلاً إنه من المبكر الحديث عن تمديد مدة الإقتراع.





