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الأحد، 19-05-2024 05:53 م

المستقلّة للانتخاب تُشرف على ورشة العمل الثالثة لتعزيز قُدُرات الأحزاب السياسية في إدارة الحملات الانتخابيّة

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الوكيل الاخباري-أشرفت الهيئة المستقلّة للانتخاب يوم الأحد، على إجراء الورشة الثالثة المُخصّصة لإدارة الحملات الانتخابية، والتي أقيمت بحضور عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور رائد العدوان، واستهدفت الأمناء العامين والقيادات التنفيذية للأحزاب، واختصت  بكيفية مأسسة العمل الحزبي وبناء الهياكل التنظيمية والإدارية للأحزاب، ضمن إطار برنامجِها لبناء قُدُرات مُدرّاء الحملات الانتخابيّة في الأحزاب السياسية والقيادات الحزبية. 

وتسعى هذه الورشة  إلى تعزيز الدّيمُقراطيّة وتمكين الأحزاب من صياغة استراتيجيّاتٍ انتخابيّةٍ فعّالةٍ، وتتناول مجموعة من المفاهيم القانونية المتعلقة بالبنية الإدارية والقانونية للهياكل التنظيمية الداخلية للأحزاب وما تضمنه قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، وتجديد السلطات التنفيذية ومسؤولياتها داخل الأحزاب.

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