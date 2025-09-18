الخميس 2025-09-18 10:23 م
 

سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة الفنادق بإيلات

الخميس، 18-09-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إسرائيل الخميس سقوط طائرة مسيرة في إيلات بعد بلاغ للجيش عن "تسلل طائرة معادية" هناك.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة المسيرة انطلقت من اليمن، وسقطت في منطقة الفنادق بإيلات.

 
 
