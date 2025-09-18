سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة الفنادق بإيلات

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة المسيرة انطلقت من اليمن، وسقطت في منطقة الفنادق بإيلات.
