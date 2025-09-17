عالميا.. سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد

وارتفع سعر الذهب في منصة Comex بنسبة 0.69% إلى 3744 دولارا مقابل الأوقية حتى الساعة 21:09 مساء الأربعاء بتوقيت موسكو، وحطم المستويات القياسية السابقة.
ويصل الذهب إلى مستوياته القياسية لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ سعره يوم الثلاثاء 3737.1 دولار مقابل الأوقية.
ويأتي ذلك بعد أن قرر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 – 4.25%، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر عام 2024.
