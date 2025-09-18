الأردن يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي

وجاء ذلك خلال الاجتماع العام للاتحاد الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد رئيس الوفد الأردني، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، سامي الداوود، أن عضوية الأردن في مجلس إدارة الاتحاد تمثل اعترافاً دولياً بمكانة الأردن الرفيعة، واحترام العالم للدور الإقليمي والدولي الذي تضطلع به المملكة في مختلف المحافل.
وأوضح، أن هذا النجاح التاريخي يضع على عاتق البريد الأردني مسؤوليات إضافية لمواصلة التحديث والتطوير، لاسيما في مجالات الخدمات البريدية، المالية، التحول الرقمي، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تستجيب لتطلعات الأجيال القادمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الداوود إلى أن وجود الأردن في عضوية مجلس إدارة هذه المؤسسة الدولية العريقة - كإحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة - يعزز من دور المملكة في رسم السياسات والخطط المستقبلية للقطاع البريدي العالمي، ويمنحها فرصة حقيقية للتأثير الإيجابي في تطوير شبكة بريدية أكثر عدالة وفاعلية على المستوى الدولي.
بدورها، أكدت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، أن هذا الفوز يشكّل حافزاً إضافياً للاستمرار في تعزيز الحضور الأردني إقليمياً ودولياً، عبر توسيع الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية للخدمات البريدية بما يواكب التطورات العالمية.
