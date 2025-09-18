وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/8

الوكيل الإخباري- وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/8، الخميس، إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى دعم ومساندة الأشقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة قبل البدء باستقبال المرضى والمراجعين، لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في محافظة نابلس، وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية.



ويأتي إرسال المستشفى الميداني الأردني استمرارا للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مدّ يد العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، وتأكيدا على مواقف الأردن الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.