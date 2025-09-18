وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/8

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة قبل البدء باستقبال المرضى والمراجعين، لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في محافظة نابلس، وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية.
ويأتي إرسال المستشفى الميداني الأردني استمرارا للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مدّ يد العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، وتأكيدا على مواقف الأردن الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.
يُشار إلى أن طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/7وصلت مساء اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد أن أنهت مهامها الإنسانية والطبية، وقدمت خدماتها العلاجية للمراجعين من أبناء محافظة نابلس والمناطق المجاورة، وأسهمت في التخفيف من معاناتهم، حيث قدّمت العلاج لنحو 32,707 مراجع، كما أجرت ما يزيد على 231 عملية جراحية كبرى وصغرى.
