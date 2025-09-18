الغذاء والدواء" و"الصحة العالمية" تختتمان جلساتهما الفنية المتخصصة

09:02 م

الوكيل الإخباري- اختتمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية جلساتهما الفنية المشتركة المتخصصة باعتمادية المؤسسة من قبل المنظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك والدعم الفني المتواصل الذي تقدمه المنظمة للمؤسسة لتعزيز النظام التنظيمي والرقابي الوطني للأدوية والمطاعيم.





وفي ختام الجلسات وبحضور الدكتور الحسين اخنيف مندوبًا عن ممثل المنظمة في الأردن، أكدت مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، مجددًا، انطلاق مرحلة الاستعداد المكثف وذلك في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تحقيق مستوى نضج متقدم وفقًا لبرنامج المنظمة الخاص بتقوية الأنظمة التنظيمية والرقابية الوطنية ( WHO Benchmarking Programme)، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.



وأشارت إلى أن الاعتمادية من شأنها تعزيز كفاءة البنية التحتية الفنية والرقابية، الأمر الذي ينعكس على تعزيز الأمن الدوائي الوطني وزيادة الصادرات الدوائية إلى الأسواق الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني.



وشملت الجلسات نقاشًا بناءً حول مراجعة العمليات والخطة التطويرية، وتحليل الفجوات، وبناء القدرات المؤسسية، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية ومعاييرها.



وشارك في الجلسات خبراء منظمة الصحة العالمية من المكتب العالمي والإقليمي والقطري عبر تقنيات الاتصال عن بعد، إلى جانب فريق المؤسسة المعني.