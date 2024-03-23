"المـقاولـين" تعقد هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية

الوكيل الاخباري - عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للنقابة اليوم السبت، بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات.

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وبين نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري، أن هذا الاجتماع يأتي استنادا لأحكام المادة (21) (أ) والمادة (22 /أ،ب) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته وهو قانوني بمن حضر.