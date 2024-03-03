هام للأردنيين المقيمين في الكويت

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، إيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء كان هذا الشخص مواطنا كويتيا أو مقيما أو خليجيا.



جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية الكويتية ورد فيه: "ذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه حرصـاً على المال العام، والتعميم الصادر من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف رقم 24 لسنة 2024 فإن وزارة الداخلية سوف تقوم بإيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم".



وتابعت الداخلية في بيانها: " تسعى وزارة الداخلية وبكل جهد على تلبية كافة الخدمات للمواطنين والخليجيين والمقيمين، وتحرص على تنفيذ المعاملات فور استلامها سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني http://moi.gov.kw و(تطبيق سـهل) وأيضـا من خلال قيام طالب الخدمة بمراجعة الإدارة الخدمية المختصة بكافة قطاعات الوزارة".



وأضافت: "تهيب الوزارة بالجميع بسرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصـالـح وزارة الـداخـلـيـة ســواء عـبـر مـوقـع وزارة الـداخـلـيـة الإلكتروني http://moi.gov.kw أو عن طريق (تطبيق سـهل)، حتى لا يتم ايقاف معاملاتهم وانجازها دون تأخير".

اضافة اعلان