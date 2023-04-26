الملكة رانيا تلتقي عدداً من الشباب الرياديين

الوكيل الاخباري - زارت جلالة الملكة رانيا العبد الله اليوم الأربعاء، في مجمع الملك الحسين للأعمال مكاتب الصندوق الاستثماري Flat6Labs الأردن والذي يُعنى بتقديم تمويل أولي للشركات الناشئة والأعمال الريادية في مرحلة التأسيس.



وخلال لقاء مع الفريق الإداري للصندوق بحضور مؤسس ورئيس مجلس الإدارة هاني السنباطي، والمدير العام لـ"Flat6Labs" الأردن رشا مناع تبادلت جلالتها الحديث مع القائمين على الصندوق والمستفيدين من خدماته.

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