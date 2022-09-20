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الثلاثاء، 20-09-2022 06:49 م

الملك: سنكثف الاتصالات لتسريع خطوات مساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبد الله الثاني، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال مشاركتهما في اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وجدد جلالة الملك،" تأكيد الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات التي يعاني منها في كل المجالات، لا سيما دعم القوى العسكرية والأمنية".

وشدد على "انه سيكثف الاتصالات مع الدول المعنية لتسريع الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان في حل ازمة الكهرباء".

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