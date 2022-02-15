الملك للمتقاعدين العسكريين: أنا تعلمت منكم - فيديو

الوكيل الاخباري - نشر الديوان الملكي الهاشمي مقتطفات من لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بالمتقاعدين العسكريين الذين خدموا معه في كتيبة الدروع الثانية عندما كان جلالته يحمل رتبة ملازم/2.

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وقال الديوان الملكي عبر صفحته على تويتر: "من لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع عدد من رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين الذين خدموا بمعيته في كتيبة المدرعات الملكية الثانية، في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى".

وظهر جلالته خلال الفيديو وهو يستذكر مع المتقاعدين سنوات الخدمة في الجيش العربي، وقال جلالته موجهاً كلامه للمتقاعدين: أنا تعلمت منكم.