الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

أمسية شعرية في الرصيفة بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ 60

الزرقاء : الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات بالظليل

الملك للمتقاعدين العسكريين: أنا تعلمت منكم - فيديو

نقل منصة حقك تعرف إلى وكالة الأنباء الأردنية

‏هولندا تعلن رسميًا رفع جميع قيود كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

كندا: استقالة قائد شرطة أوتاوا على خلفية احتجاجات سائقي الشاحنات

تنديد أوروبي بدعوة روسية للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بأوكرانيا

الناطق الرسمي للحكومة: 41 إذاعة و24 محطة تلفزيون مسجلة رسمياً.. والإعلام الأردني في ضائقة

التربية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وسام العطاء تكرم الأيتام وأمهاتهم بمادبا

الثلاثاء، 15-02-2022 10:40 م

الملك للمتقاعدين العسكريين: أنا تعلمت منكم - فيديو

Screenshot_32


الوكيل الاخباري - نشر الديوان الملكي الهاشمي مقتطفات من لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني بالمتقاعدين العسكريين الذين خدموا معه في كتيبة الدروع الثانية عندما كان جلالته يحمل رتبة ملازم/2.

اضافة اعلان

 

وقال الديوان الملكي عبر صفحته على تويتر: "من لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع عدد من رفاق السلاح المتقاعدين العسكريين الذين خدموا بمعيته في كتيبة المدرعات الملكية الثانية، في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى".

 

وظهر جلالته خلال الفيديو وهو يستذكر مع المتقاعدين سنوات الخدمة في الجيش العربي، وقال جلالته موجهاً كلامه للمتقاعدين: أنا تعلمت منكم.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220221323439389465753

أمسية شعرية في الرصيفة بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ 60

220221122491267771365

الزرقاء : الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات بالظليل

مبنى رئاسة الوزراء

نقل منصة حقك تعرف إلى وكالة الأنباء الأردنية

620bfe5599034

الناطق الرسمي للحكومة: 41 إذاعة و24 محطة تلفزيون مسجلة رسمياً.. والإعلام الأردني في ضائقة

wwwww

التربية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

a

وسام العطاء تكرم الأيتام وأمهاتهم بمادبا

أخبار متعلقة
FLpi0nKXEAIbI5a

الملك: مع رفاق السلاح مجدداً في كتيبة المدرّعات - صور

pic_177171

هام للمتقاعدين العسكريين حول قروض المشاريع الصغيرة وتمويل مشاريعهم الخاصة

image (7)

العيسوي يشارك في تشييع جثمان ميشيل حمارنة

443779_1_1643726220

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحموري والمجالي والماضي

FJ3uTX9XEAIiU6S

الملك يلتقي شباباً من المحافظات ويؤكد على المشاركة والانخراط بالأحزاب السياسية - صور

عبيداتن (1)

بالصور - جنازة عسكرية لتشييع جثمان الشهيد النقيب لؤي عبيدات في اربد