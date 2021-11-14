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الأحد، 14-11-2021 02:31 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

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الوكيل الاخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بذكرى ميلاد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، التي تصادف اليوم الأحد.

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كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.


واستذكر مرسلو البرقيات مسيرة الراحل الكبير جلالة الملك الحسين، على مدى 47 عاما، والتي كرسها لبناء الأردن وتقدمه، وخدمة شعبه الوفي، والدفاع عن القضايا العادلة لأمتيه العربية والإسلامية، والسعي لتحقيق السلام في المنطقة والعالم.


وعبر مرسلو البرقيات عن فخرهم واعتزازهم الكبيرين بالإنجازات المتواصلة التي يشهدها الوطن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من ازدهار ونماء ورفعة لأبنائه وبناته، مشيدين بمواقف جلالته في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وجهوده الدؤوبة في تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار.

 

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