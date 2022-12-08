الملك يتابع سير الإنجاز في مشروع تأسيس مركز محمية العقبة البحرية

الوكيل الإخباري - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الخميس، سير الإنجاز في مشروع تأسيس مركز محمية العقبة البحرية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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واستمع جلالته خلال اجتماع المجلس الاستشاري الدولي الفخري للإشراف على مبادرة تأسيس المركز، إلى شرح من رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، حول تقدم سير العمل وخطة المشروع خلال الفترة القادمة.



ويهدف المركز إلى تعزيز جهود الحفاظ على الثروة المرجانية والسمكية والتنوع الحيوي في خليج العقبة والبحر الأحمر، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والحد من آثار التغير المناخي.



وسيحتضن المركز متحفا مائيا للحياة البحرية، ومختبرات للأبحاث العملية لتقييم وتطوير سبل دعم الحياة البحرية والصيد المستدام وحماية البيئات الطبيعية، وتقييم الآثار البيئية لمشاريع تحلية المياه في المستقبل، إضافة إلى عدد من مرافق السياحة البيئية.



ويضم المجلس، الذي شُكل العام الماضي، متطوعين في مجال حماية البيئة من علماء وباحثين دوليين ورواد مستكشفين وناشطين عالميين، لتقديم المشورة للأردن لاستقطاب الدعم لمشروع مركز محمية العقبة البحرية.

وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ووزير السياحة والآثار نايف الفايز، ووزير البيئة معاوية الردايدة.