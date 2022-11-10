النجار: حريصون على تحسين التزويد المائي في معان

الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن سكان محافظة معان سيلمسون نقلة نوعية بالخدمات المقدمة إثر المشاريع التي ستقوم بتنفيذها شركة مياه العقبة من خلال المقاولين المحليين في معان.

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وقال النجار، خلال لقائه في مكتبه، اليوم الخميس، برئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح، إن المشاريع ستوفر العديد من فرص العمل لأبناء وبنات معان، مما سينعكس على تحسين الخدمات المائية.

وأضاف أنها ستوفر أيضا حلول لمشاكل التزويد المائي في المناطق وتحسين مستوى الصيانة ورفع قدرة وطاقات العاملين في إدارة مياه معان ورفدها بالمعدات الحديثة والمتطورة اللازمة لأغراض الصيانة ورفع كفاءة اصلاح كسور الشبكات والأعطال ومحطات الضخ والإسراع بحل بعض المشكلات المتعلقة بخطوط الصرف الصحي أولا بأول خاصة في وسط معان.

وأكد النجار أن الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري تتابع متطلبات واحتياجات كافة مناطق معان وسكانها، وتعمل بكل إمكانياتها لتنفيذها، وأن هدف الوزارة هو النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للموطنين وجلب المزيد من المساعدات لتنفيذ المشروعات التي تلبي تطلعات جميع الأهالي والعمل بسرعة لإيجاد الحلول لكافة الاختلالات من خلال تحسين التزويد المائي والتوسع بخدمات الصرف الصحي للمناطق غير المخدومة.