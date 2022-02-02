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الأربعاء، 02-02-2022 04:23 م

الملك يُدين الاعتداءات الحوثية على السعودية ويؤكد أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن

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الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، الذي نقل لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

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وشدد جلالة الملك، خلال اللقاء، على متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الأردن والسعودية، محملا رئيس مجلس الشورى السعودي، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.


وأكد جلالته حرص الأردن على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة، مشيدا بمستوى التنسيق القائم.


وجدد جلالة الملك إدانته للاعتداءات الحوثية على السعودية، مشددا على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.


وحضر اللقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، والسفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري.

 




 

 


 

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