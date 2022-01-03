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الإثنين، 03-01-2022 04:45 م

الملك: ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل

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الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس.
 
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، أن الأردن ماض في مسيرة التحديث السياسي، دون تردد أو خوف، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا كثيرا وتكاتف الجميع.
 
وأشار جلالته إلى أن ثمة أطرافا تريد لمسيرة التحديث أن تفشل، لكننا واثقون من النجاح بإرادة الأردنيين.
 
وشدد جلالة الملك على أهمية العمل الجماعي المبني على تشاركية حقيقية، داعيا إلى تقبل الآراء وتجاوز الخلافات الشخصية في سبيل خدمة المصلحة الوطنية.
 
وتناول اللقاء عددا من القضايا المحلية، إذ أكد جلالته أن التصدي للبطالة يتطلب قرارات وطنية شجاعة وتعاونا مستمرا بين القطاعين العام والخاص.
 
ونوه جلالة الملك إلى تحدي المياه كأكبر تهديد سيواجه دول الإقليم في الأعوام العشرة المقبلة.
 
كما تطرق اللقاء إلى التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
 
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن الأردن بقيادة جلالة الملك يسير بخطى ثابتة إلى الأمام، رغم كل ما يواجهه من تحديات.
 
وشدد على أن السير بالتحديث السياسي يتطلب تعاون جميع الأردنيين، ومواصلة الحوار البناء، وإعادة الثقة بين المواطن والمسؤول، والتصدي لمحاولات البعض لكسب الشعبوية والتحريض على الجهوية والعصبية.   
 
وتحدث رؤساء اللجان عن جملة من القضايا المحلية والإقليمية، مؤكدين أن الأردن دولة مؤسسات بنيت على قواعد صلبة، وقد عملت القيادة الهاشمية على الدوام من أجل تنمية الأردن ورفع شأنه وتحسين مستوى معيشة أبنائه وبناته.
 
وأكد عدد منهم أهمية اعتماد خطط استراتيجية ومستدامة عابرة للحكومات، لضمان تنفيذها وعدم البدء من جديد عند إجراء أي تغيير حكومي.
 
واستعرضوا دور المملكة في تعزيز التكامل الاقتصادي مع الأشقاء العرب، لافتين إلى أهمية تنفيذ الخطط الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات.
 
وأكدوا الدور المحوري للأردن بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
 
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

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