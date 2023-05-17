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الأربعاء، 17-05-2023 06:32 م

الملك يعزي بالفقيد الدكتور عارف البطاينة

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الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بيت المرحوم الدكتور عارف البطاينة مقدما واجب العزاء لآل البطاينة بفقيدهم وفقيد الوطن الدكتور عارف البطاينة.

يشار إلى أن الدكتور البطاينة من مواليد البارحة  وهو نجل الشيخ المناضل سعد العلي البطاينه تلقى تعليمه في بير زيت ورام الله.. ودرس الطب في العاصمة البريطانية لندن.

 وانتسب للجيش العربي المصطفوي طبيبا متدرجا حتى رتبة لواء.. وكان تسلم وزارة الصحة لأربع مرات ونائبا عن محافظة إربد وعينا لثلاث دورات ومديرا للخدمات الطبية الملكية.

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