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الإثنين، 08-05-2023 06:09 م

وزير الزراعة يفتتح ورشة استشراف آفاق تحويل النظام الغذائي

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، أن الأردن بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته، كان سباقاً في تسليط الضوء على أهمية الأمن الغذائي وضرورة منحه أولوية متقدمة على المستويات كافة لما له من آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية وبيئية.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة "استشراف آفاق تحويل النظام الغذائي في الأردن" ضمن برنامج تحويل النظم الغذائية الذي تموله الحكومة الهولندية، وتديره منظمة "ايفاد" وتنفذه جامعتا اوكسفورد البريطانية و فاخنينج الهولندية.

وقال إن الوزارة وضعت الأمن الغذائي خلال العامين الماضيين على رأس جدول أعمالها التنموي، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من المجتمع الدولي.

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