الملك : لا أحد يفتح باب التحديث إذا لم تكن هنالك جدية



الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك اليوم الثلاثاء عددا من الشخصيات في منزل رئيس مجلس النواب الأسبق عبد المنعم العودات، وتناول موضوعات شتى محلية وإقليمية.



وقال جلالته في مجال التحديث السياسي إن لا أحد يفتح باب الإصلاح إذا لم تكن هنالك جدية، مؤكدا أن التحديث لمصلحة وطننا.



وتنوع الحضور بين شخصيات سياسية واقتصادية وعشائرية وإعلامية وأكاديمية وفق أحد الحضور.



وتحدث الملك عن أهمية التحديث السياسي، وقال إن البلديات والمحافظات مفتاح أي تطوير وهي مهمة جدا ويجب أن يلعب من هم في الميدان دور في هذا الجانب، داعيا الشباب والنساء للانخراط بشكل أكبر في الحياة السياسية.



ورأى جلالته أن التحديث الإداري مهم جدا لأنه يفتح أبواباً أخرى للتطوير والتحسين، ولا بد من العمل على تخفيف البطالة والفقر.



ودعا إلى احترام حق المواطنين بالحصول على المعلومات ومعالجة إشكالية نقص المعلومة.



وأكد الملك أن الأردن مستمر في القيام بدوره فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مبينا أنه لا يمكن المضي إلى الأمام من دون حل لها والعمل من أجل إحياء فرص السلام.

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