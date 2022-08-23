الملك يعود إلى أرض الوطن

الوكيل الاخباري - عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في اللقاء العربي الأخوي التشاوري الذي جمع عددا من القادة العرب، بمدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي المصري.



وضم اللقاء، الذي عُقد بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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