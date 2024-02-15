الملك يلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي وزعيم الأقلية الديمقراطية وعددا من اللجان بالمجلس

الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، الأربعاء، لقاء مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس حكيم جيفريز.

اضافة اعلان



كما عقد جلالته لقاءات منفصلة مع لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.



وتناولت اللقاءات، التي حضر بعضا منها جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تطورات الأوضاع في غزة، والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة.



وأكد جلالة الملك ضرورة العمل بشكل مكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.