وزير المياه والري يستقبل السفيرة التونسية لدى الأردن

الوكيل الإخباري - أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود لدى استقباله في مكتبه اليوم الأربعاء، سفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة مفيدة الزريبي على عمق ومتانة العلاقات الأردنية التونسية وحرص الحكومة على إدامتها عليها وخاصة في مجالات مواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية.

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واستعرض الوزير الجهود الأردنية والإنجازات التي حققها قطاع المياه في الأردن مؤكدا حرص الأردن على تعزيز أواصر التعاون والتشارك في الخبرات مع الأشقاء العرب خاصة مع تونس في مختلف مجالات المياه، مستعرضا تجربة الأردن في التعامل مع شح المياه في ظل الظروف الاستثنائية وأزمات اللجوء والتغيرات المناخية والتي فرضت تحديا كبيرا وهائلا على كافة القطاعات والموارد الوطنية الأردنية والجهود الأردنية للتعامل مع الواقع المائي وتجربة الأردن الخاصة في مجال الاستفادة من المياه المعالجة وتوظيفها في مشاريع تنموية اقتصادية تحقق دخلا للمجتمعات المحلية.



من ناحيتها أعربت السفيرة التونسية لدى الأردن مفيدة الزريبي عن ارتياحها وسعادتها لما وصلت اليه العلاقات الأخوية الأردنية التونسية وكذلك للجهود الأردنية في مختلف القطاعات وخاصة قطاع المياه، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات في مجالات المياه والصرف الصحي وتبادل الخبرات بين البلدين.