بحث التعاون بين البريد الأردني وتطوير الأعمال

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، أوجه التعاون مع وفد من مركز تطوير الأعمال.

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جاء ذلك خلال استقباله مؤسس المركز نايف استيتية، ومديره العام غالب حجازي، بحضور مدير عام البريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب.



وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء، قال الداوود إن البريد الأردني مستعد للتعاون مع جميع الجهات التي تسعى الى تمكين فرص العمل للشباب، ضمن خطط طموحة للتطوير والتحديث، ترتكز على خطة الحكومة المتعلقة بالتحديث الاقتصادي في جميع مؤسسات الدولة.



من جهته، أشاد استيتية بمستوى الخدمات التي يقدمها البريد الأردني، مبديا استعداده للتعاون مع البريد في المستقبل.



وزار الوفد متحف الطوابع الأردني الواقع في مبنى شركة البريد بالمقابلين، إذ اطلع على تاريخ الطوابع منذ تأسيس الدولة ولغاية الآن، كما قام بجولة على أقسام عمليات مركز التبادل الدولي.



