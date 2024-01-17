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الأربعاء، 17-01-2024 06:35 م

الملك يعزي الدكتور وائل عربيات

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 الوكيل الاخباري - أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الاربعاء، اتصالاً هاتفيا مع الدكتور وائل عربيات، أعرب فيه عن تعازيه بوفاة والدته المرحومة الحاجة فاطمة محمد عبد الهادي عربيات.

وأعرب جلالته عن تعازيه ومواساته لعشائر العربيات والسلط عموماً سائلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

من جهته ثمن وزير الاوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات باسمه واسم عشيرة العربيات وعشائر السلط عامة عن شكره وامتنانه لهذه اللفتة الملكية السامية، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على جلالة الملك عبدالله الثاني موفور الصحة والعافية و أن يحفظ الوطن وأهله.

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