الملك ينبه إلى وجود تقصير في القطاع الطبي

الوكيل الاخباري - اكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع بمسؤولين وممثلين عن القطاع الصحي ضرورة رفع مستوى القطاع، ووضع آلية مؤسسية لمراقبة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المهنية وأهمية مواصلة تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، ضمن خطة واضحة لرفع كفاءة الجهاز الطبي .

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ونبه جلالة الملك عبدالله الثاني إلى وجود تقصير في القطاع الطبي، مؤكدا ضرورة التعلم من أية أخطاء تحدث لتجنبها، والحرص المستمر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .



كما وأكد جلالته على ضرورة المضي قدما في الإصلاح الإداري، لمعالجة جوانب القصور في الأداء والتصدي للواسطة والمحسوبية .



