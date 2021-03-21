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الأحد، 21-03-2021 05:31 م

الملك ينعم على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة الأولى

الملك


الوكيل الاخباري - أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها، بميدالية مئوية الدولة الأولى، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لمعركة الكرامة.
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وجاء هذا التكريم تقديراً وعرفاناً للتضحيات التي قدمها شهداء ومصابو معركة الكرامة، وتخليداً لبطولات أبناء الجيش العربي المصطفوي في سبيل الدفاع عن ثرى الوطن وحماية مقدراته.

وقام مندوبو القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بتسليم الميداليات على مستحقيها من ذوي الشهداء والمصابين، ونقلوا لهم تحيات وفخر واعتزاز جلالة القائد الأعلى وأبناء الأسرة الأردنية، لما قدموه من أروع قصص البطولة والتضحية على ثرى الأردن الطهور.

من جهتهم، ثمّن أهالي شهداء ومصابي معركة الكرامة هذه اللفتة الملكية، مؤكدين أنهم سيبقون الجند الأوفياء للوطن.

 




 

 


 

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