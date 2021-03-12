الجمعة 12-03-2021
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الجمعة، 12-03-2021 06:30 م

المملكة تسجل 7705 اصابات بكورونا و 55 حالة وفاة

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الوكيل الاخباري - اصدرت رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة تفاصيل الوضع الوبائي واصابات كورونا في المملكة اليوم .

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وتاليا التفاصيل : 

 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
▪︎سُجِّلت (7705) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (464,856) حالة.

▪︎سُجّلت (55) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5224) حالة.

▪︎بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (15.24%)، مقارنة مع (15.36%) يوم أمس.

▪︎تمّ إجراء (50,545) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,103,809) فحوصات.

▪︎بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (2584) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (385,533) حالة.

▪︎يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (74,099) حالة.

▪︎يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (416) حالة، فيما غادرت (243) حالة.

▪︎يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2542) حالة
.
▪︎يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1960) بنسبة إشغال (37%).

▪︎يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (553) بنسبة إشغال (46%).

▪︎يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (264) بنسبة إشغال (24%).

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
(4280) في محافظة العاصمة عمّان.
(779) في محافظة إربد، منها (57) في الرمثا.
(254) في محافظة معان، منها (43) في البترا.
(173) في محافظة العقبة.
(131) في محافظة عجلون.
(101) في محافظة المفرق.
(871) في محافظة الزرقاء.
(511) في محافظة البلقاء.
(234) في محافظة مأدبا.
(168) في محافظة الكرك.
(103) في محافظة الطفيلة.
(100) في محافظة جرش.

 

 


 




 

 


 

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