المملكة تشهد 8 جرائم خلال الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - عادت الجرائم من جديد ، تطفو على السطح في المجتمع الأردني ، باختلاف الدوافع ، الأمر الذي ما زال يثير جدلا في الشارع الأردني حول حيثياتها - الجرائم - والتساؤلات الشعبية حولها.

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قتل والدته في مخيم الحسين

ووفق رصد "الوكيل الإخباري" ، فإن عدة جرائم أثارت الرأي العام خلال الشهر الحالي "أيار" ، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية ، كان آخرها أمس الأربعاء ، حيث شهد مخيم الحسين في عمان ، جريمة قتل ضحيتها ثمانينية ، وذلك على يد ابنها.

وفاة أربعيني في صويلح

وكان مصدر أمني ، أوضح سابقا أن شخصا أقدم على إطلاق عيارات نارية على يد شخص اربعيني في منطقة صويلح وما لبث أن فارق الحياة .

وبين المصدر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالجريمة والبحث جار عن الجاني.



انتحار شاب باطلاق النار على نفسه

وفي عمان أطلق شخص النار على نفسه في العاصمة عمّان ، الأحد الماضي، ما أدى إلى وفاته.



وقال مصدر أمني - حينها - إنه جرى تحويل الجثة الى الطب الشرعي ، وفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها.



وفاة بجريمة قتل في عمان

وشهدت العاصمة عمان جريمة قتل ، اثر تعرض مواطن للطعن والاعتداء من قبل ثلاثة اشخاص .



وأشار المصدر أن الحادثة ، وقعت في منطقة أم أذينة بالعاصمة عمان ، اثر خلافات بينهم وما لبث ذلك الشخص أن فارق الحياة .

جريمة في مرج الحمام

كما وقعت مشاجرة بين شخصين في وقت سابق بمنطقة مرج الحمام جنوب العاصمة عمان، وفق مصدر امني .



وقد نتج عن المشاجرة اصابة احدهما بعيار ناري وتم إسعافه إلى مستشفى المدينة الطبية، وما لبث أن فارق الحياة فيما قام مطلق النار بتسليم نفسه والسلاح الناري المستخدم وبوشرت التحقيقات معه.

الهاشمي الشمالي يشهد جريمة

كما وشهدت منطقة الهاشمي الشمالي مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وفي وقت سابق.

واشار المصدر انه قد نتج عنها اصابتان أسعفا الى المستشفى وما لبث أحدهما أن فارق الحياة وبوشر التحقيق لإلقاء القبض على مطلق النار .

انتحار في الأشرفية

أقدم شاب عشريني على إطلاق عيار ناري على رأسه أثناء وجوده بالشارع العام في منطقة الأشرفية في العاصمة عمان حيث أسعف للمستشفى وحالته سيئة .

وفاة في الوحدات

كما توفي شخص وأصيب 8 آخرون اثر مشاجرة في وقت سابق بين عدد من الاشخاص في منطقة الوحدات شرقي العاصمة عمان اثر خلافات بينهم ، وفقا لمصدر امني.





