المناطق الحرة وصندوق التنمية يبحثان آليات تحفيز الاستثمار

الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات والوفد المرافق، آلية التعاون المشترك لتوفير بيئة استثمار مناسبة للاردنيين وتوفير التمويل اللازم لهم من خلال الصندوق.

اضافة اعلان



وبحسب بيان المجموعة اليوم الأربعاء، عرض مدير عام المناطق الحرة عبدالحميد غرايبة، الحوافز والتسهيلات الإجرائية والتنظيمية وعناصر البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها المجموعة، والفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرا الى أهم المؤشرات الاقتصادية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.



واكد الغرايبة، الأهمية الاقتصادية والدور الوطني للمناطق الحرة كبيئة استثمار تمثل حواضن أعمال غنية ومتنوعة.



وتحدث عن نشأة وغايات المناطق التنموية المتمثلة في كل من البحر الميت التنموية وعجلون التنموية ودورها في تنمية المجتمعات المحلية ودمجها في مجتمع الاعمال وتنشيط السياحة.



وثمن جهود الصندوق في تشجيع وتمويل رواد الأعمال من الشباب الطموح وذوي الدخل المتدني والعاطلين عن العمل، مؤكدا ضرورة التعاون بين المجموعة والصندوق، لتنويع عناصر التنمية الاقتصادية انسجاماً وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.