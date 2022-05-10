التعامل مع 22 ألف مسافر عبر جمرك جابر خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري -

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قال مدير جمرك جابر عقيد جمارك محمد النسور، إن عدد المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة الذين تم التعامل معهم داخل المركز بكافة الإجراءات الجمركية بكل سهولة ويسر خلال عطلة أيام عيد الفطر بلغ 22 ألف مسافر وزائر.وأضاف النسور، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم التعامل مع 4561 مركبة مختلفة، وتم تقديم أفضل الخدمات الجمركية لهم.وأشار إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المسافرين والزوار على أكمل وجه من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها في المركز، والعمل بمنظومة واحدة متكاملة بكل جاهزية كاملة واستعداد تام مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز في أجواء يسودها التناغم والانسجام المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد وبذل كل الجهود وتسخير الإمكانيات المتاحة؛ لتسهيل وتيسير إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة وأمان .وأكد على إنه تم العمل مجددا بالإقرار الشخصي ( التصريح عن البضائع) من قبل المسافرين المتكررين؛ لخلق حالة من التوازن بين الرقابة والتسهيل واعتماد معايير إدارة المخاطر التي تنتهجها دائرة الجمارك.