الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 11:54 ص

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

الجيش


الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم الخميس، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الاردنية.
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وقال المصدر إنه تم إلقاء القبض على شخص وتحويله إلى الجهات المختصة، مضيفاً أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (193) كف حشيش وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني. 

 




 

 


 

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