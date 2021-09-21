المواصفات والمقاييس تدعو الأردنيين للتحقق من ختم أسطوانة الغاز

الوكيل الاخباري- دعت مؤسسة المواصفات والمقاييس، المواطنين إلى ضرورة التحقق عند شراء أسطوانة الغاز من وجود ختم المصفاة الانكماشي على الصمام وسلامته من الشقوق والتلاعب والعيوب؛ وذلك ضمانا لعدم التلاعب بوزنها.



وبينت المؤسسة في منشور لها عبر منصة فيسبوك، في حال وجود شكاوى أو ملاحظة أي تلاعب بالختم التواصل مباشرة عبر هاتف أو واتساب الشكاوى الموحّد “065301243” أو عبر تطبيق “بخدمتكم” أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على فيسبوك، أو الموقع الإلكترونيّ للمؤسسة عبر الرابط : https://bit.ly/2O6n3Zq

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