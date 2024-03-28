"الميثاق الوطني" يقرر رسميا المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة

الوكيل الاخباري - أعلن حزب الميثاق الوطني موافقة المجلس المركزي للحزب على المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة؛ استجابة للاستحقاق الدستوري.

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وقال الميثاق الوطني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن المجلس المركزي أقرّ خلال الاجتماع الأخير الذي عقده برئاسة رئيس المجلس الدكتور يعقوب ناصر الدين، وحضور رئيس المجلس الاستشاري مازن القاضي، وأمين عام الحزب الدكتور محمد حسين المومني الموافقة على المشاركة في الانتخابات النيابية.