الأحد 10-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأونروا: الجوع في كل مكان بغزة

محافظ اربد يوعز بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال رمضان

تدهور دراجة نارية داخل نفق المدينة الطبية والسير تُحذر

انتشار أمني مكثف بمحيط المسجد الأقصى

كف يد رئيس اتحاد النقابات عن العمل وتوقيف رئيس نقابة البلديات وثلاثة آخرين

صحة غزة: 31 ألفا و45 شهيدا في أحدث حصيلة للعدوان

غارة إسرائيلية على محيط بلدة الهبارية جنوبي لبنان

بدء التسجيل لامتحان "التوجيهي" اعتبارا من الاثنين

رئيس الوزراء: المنطقة مهددة بمزيد من العنف لغياب الأفق السياسي لحل الدولتين

3 إصابات بانهيار سقف مسجد قيد الإنشاء في إربد - صور وفيديو

الأحد، 10-03-2024 03:00 م

المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية تنظمان يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية

WhatsApp Image 2024-03-10 at 3.00.11 PM


الوكيل الإخباري - في ضوء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، نظمت الهيئة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية، يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية.

اضافة اعلان


وشارك في فعاليات اليوم التعريفي كل من مدير العمليات، ومدير المعهد الانتخابي الأردني في الهيئة المستقلة للانتخاب، وعميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله للعلوم السياسية والدراسات الدولية، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية.


واشتمل اليوم التعريفي على عدد من النشاطات التوعوية حول قانون الأحزاب السياسية، والربط الالكتروني الخاص بالانتخابات، وتمكين المرأة، والأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية، ومحاكاة لعملية الاقتراع.


كما شارك أعضاء الهيئة التدريسية من كلية العلوم السياسية وكلية الحقوق بمحاضرات حول قانوني الانتخاب والأحزاب والتشريعات الناظمة لعملية المشاركة السياسية، وذلك بحضور عدد من طلبة الجامعة ومن مختلف الكليات والتخصصات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-03-10 at 2.42.04 PM

المياه تستكمل حملتها للتدريب على السباكة لذوي الإعاقة في دير علا

218931368_4188614771253374_1870661675173950467_n

محافظ اربد يوعز بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال رمضان

62d84de1d73c4

تدهور دراجة نارية داخل نفق المدينة الطبية والسير تُحذر

Ali N. Karaman

"تمكين المرأة".. من الفائز؟

WhatsApp Image 2024-03-10 at 2.25.50 PM

ورشة عمل تناقش القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن

07810f9e32907b964de53b8de187e71b

كف يد رئيس اتحاد النقابات عن العمل وتوقيف رئيس نقابة البلديات وثلاثة آخرين

أخبار متعلقة
1220233120125416849745

اندماج حزبين تحت اسم حزب تيّار الاتحاد الوطني الأردني

jordan3

الشواربة والمعايطة يبحثان التعاون استعدادا للانتخابات النيابية المقبلة

WhatsApp Image 2024-02-25 at 3.24.18 PM

المستقلة للانتخاب: إطلاق الحملة التوعوية "اعرف قانونك" مؤسسات التعليم العالي

HM king- (14)

المرأة في 25 عاما.. مشاركة أوسع وطموح أكبر في العملية الديمقراطية

default_image (1)_1

المستقلة للانتخاب تنشر التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية

001

ورشة في المفرق لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية