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السبت، 02-03-2024 08:52 ص

أعضاء مجلس نقابة الفنانين للدورة 13

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الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة لنقابة الفنانين الأردنيين، الجمعة، في المركز الثقافي الملكي بعمان، أعضاء مجلس النقابة للدورة الثالثة عشرة 2024-2026.

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وفاز المخرج محمد يوسف العبادي بنقابة المجلس للدورة 13 وحصل على ٢٠١ صوت ، مقابل ٧٥ صوتا للفنان ساري الأسعد.

 

وفاز كل من الفنانين: عاكف نجم عن مهنة التمثيل بـ153 صوتا، وزهير النوباني 109 أصوات، وعن مهنة الإخراج، فاز زيد القضاة بـ103 أصوات وحماد الزعبي بـ91 صوتا.


كما فاز عن مهنة العزف والغناء مالك البرماوي بـ127 صوتا، والدكتور محمد واصف بـ123 صوتا، وعن مهنة التلحين والتأليف الموسيقي، مراد مدرجيان بـ 163 صوتا، وضرغام بشناق بـ162 صوتا، وعن المهن الفنية والتقنية للفنون الدرامية، فاز محمد المراشدة بـ143 صوتا، وشريف عصفور بـ136 صوتا.


يشار إلى أن مجلس النقابة باستثناء النقيب، يتألف من 10 أعضاء، فيما بلغ عدد المرشحين للمهن الفنية 26 مرشحا وعدد المسددين لاشتراكاتهم 331 عضوا، وشارك في العملية الانتخابية 277 عضوا.


 




 

 


 

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