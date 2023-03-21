النابلسي يفتتح المساحة الرقمية في مركز شباب الصريح

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الثلاثاء، المساحة الرقمية في مركز شباب الصريح بمحافظة اربد التي استحدثت بالتعاون مع شركة "برايس وترهاوس كوبرز"، ومنصة نحن للتطوع.



واستذكر النابلسي خلال الافتتاح، أبطال معركة الكرامة الخالدة، وما حققته القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي من بطولات ونصر تفخر به الأمة.



وأكد أهمية ترجمة التوجيهات الملكية في تمكين الشباب والنهوض بهم، مبينا أن الوزارة ملتزمة بخطة تفعيل المراكز الشبابية وما تتضمنه من توفير بيئة، ومساحات آمنة وداعمة للشباب، وتطوير برامج المراكز وتمكين العاملين فيها.

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