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الإثنين، 02-08-2021 02:08 م

الناصر : معدل متوسط عمر الأردنيين أصبح متقدماً

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رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة، سامح الناصر، أن معدل متوسط عمر الإنسان في الأردن أصبح متقدماً ويتجاوز 70 عاماً، وذلك بفضل الرعاية الصحية المتطورة في الأردن.

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وقال الناصر خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الاثنين، إنه بسبب زيادة معدل عمر الإنسان في الأردن، فإنه بالإمكان مراجعة قانون الضمان الاجتماعي والتعديل عليه.


وفيما يتعلق بقضية المعلمين الذين تم تعيينهم بالمكرمة الملكية السامية وتم الاستغناء عنهم ولم يستكملوا على مدة الحصول على الراتب التقاعدي والبالغ عددهم 1200 معلماً، أكد الناصر أن تعينهم جاء وفق ظروف مختلفة ووفق حالة خاصة وعلى الأقدمية، حيث تم إخبارهم أنهم لن يحصلوا على الضمان الاجتماعي.


في المقابل أكد نواب أنه سيتم عمل مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء تطالب فيها ضرورة تمديد خدمة هؤلاء الفئة من المعلمين نظراً لظرفهم الخاص.

 




 

 


 

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