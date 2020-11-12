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الخميس، 12-11-2020 12:05 م

النتائج النهائية للكوتا النسائية في الانتخابات النيابية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ، الخميس ، أسماء الناجحات بالكوتا النسائية للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع العاشر، وجاءت على النحو التالي :

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مياده ابراهيم مصطفى ( 6356) صوت - قائمة الاصلاح الوطني - عن محافظة العاصمة 

امال ضيف الله سليم البشير (9771) صوت - قائمة العدالة - عن محافظة إربد

دينا عوني محمد البشير (4341) صوت - قائمة الكرامة - عن محافظة البلقاء 

مروه عبد الكريم عبد الحميد الصعوب (3235) صوت - قائمة الاصلاح - عن محافظة الكرك

عائشه احمد محمد الحسنات (3366) صوت - قائمة البترا - عن محافظة معان

زينب سالمه سلمان الموسه (6814) صوت - قائمة الوفاء - عن البادية الجنوبية

عبير عبدالله حريثان الجبور (2998) صوت - قائمة النشامى _ عن البادية الوسطى

هاديه محمد الياس السرحان (4708) صوت - قائمة المؤاخاة - عن البادية الشمالية

روعة سليمان الغرابلي (2655) صوت - قائمة النشامى - عن محافظة العقبة

صفاء عبدالله المومني (4817) صوت - قائمة التعاون - عن محافظة عجلون

فايزة أحمد حسين الشهاب (3900) صوت - قائمة أهل العزم - عن محافظة جرش

اسماء صالح محمود الرواحنه (3566) صوت - قائمة الوفاء - عن محافظة مادبا

اسلام صالح مدروش الطباشات (1926) صوت - قائمة الميثاق - عن محافظة الطفيلة

رهق محمد سليم الزواهرة (3840) صوت - قائمة مستقبل الرزرقاء - عن محافظة الزرقاء.

ريما محمد الخلف ابو العيس (5729) صوت - قائمة القدس العربية - عن محافظة المفرق

 


 




 

 


 

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