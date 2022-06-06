الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الغذاء والدواء تشارك بالمؤتمر الطبي الإفريقي الأول في القاهرة

أنقرة تستدعي السفير الإيطالي

حريق يأتي على 450 شجرة مثمرة بالكورة

النزاهة تعقد 13 لقاء توعويًا حول مخاطر الواسطة والمحسوبية خلال الشهر الماضي

الصفدي ينقل تحيات جلالة الملك للقيادات العراقية

وزارة الصناعة : مطاحن تتاجر بالأعلاف والطحين

الضمان تدعو المتقاعدين لتزويدها بأرقام الحسابات البنكية

تربية القصر تحتفل بعيد الاستقلال

الأميرة دينا مرعد ترعى إطلاق مبادرة متحدون ضد التبغ

رئيس هيئة الأركان يبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع أمريكا

الإثنين، 06-06-2022 10:14 م

النزاهة تعقد 13 لقاء توعويًا حول مخاطر الواسطة والمحسوبية خلال الشهر الماضي

520221117474153900613


الوكيل الاخباري - أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مواصلة سعيها إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، من خلال ترسيخ معايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحاكمية الرشيدة لدى المؤسسات والأفراد، وتوعويتهم بآثار الفساد على جهود التنمية.

وأشارت في بيان صحافي، اليوم الاثنين إلى أنها تعمل وفق خطة توعوية للوصول إلى جميع شرائح المجتمع، حيث تنظم شهرياً العديد من اللقاءات والمحاضرات وورشات العمل لتحقيق أهدافها ورؤيتها المتمثلة بتأسيس بيئة وطنية مناهضة للفساد. 

وبينت أنها عقدت خلال شهر آيار الماضي13 لقاءً توعويًا بالتعاون مع مؤسسات الإدارة العامة والجامعات والمدراس والبلديات وركزت خلالها على التوعية بمخاطر ظاهرة الواسطة والمحسوبية كأحد أخطر الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620224104728609663115

الغذاء والدواء تشارك بالمؤتمر الطبي الإفريقي الأول في القاهرة

الدفاع المدني 4

حريق يأتي على 450 شجرة مثمرة بالكورة

d

الصفدي ينقل تحيات جلالة الملك للقيادات العراقية

220222617520216790597

وزارة الصناعة : مطاحن تتاجر بالأعلاف والطحين

62022413440410260367

الضمان تدعو المتقاعدين لتزويدها بأرقام الحسابات البنكية

وزارة التربية والتعليم

تربية القصر تحتفل بعيد الاستقلال

أخبار متعلقة
5202229211441501144701

العلوم والتكنولوجيا تحصد المركزين الأول والثاني لأفضل برمجة في المسابقة الوطنية لروبوتات السومو

w

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس في جامعة عجلون الوطنية

520222411371475224811

عون الثقافية تزور الملكية لشؤون القدس وتطلع على نشاطاتها

5202222165129167774288

المكتبة الوطنية تنظم معرض صور في العقبة الجامعية

520228151637358978110

هيئة النزاهة تَعقدُ لقاء توعويا مع موظفي الغذاء والدواء

120222384132918552839

الكشف عن موعد تحويل الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي الموحد