النزاهة تعقد 13 لقاء توعويًا حول مخاطر الواسطة والمحسوبية خلال الشهر الماضي

الوكيل الاخباري - أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مواصلة سعيها إلى تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، من خلال ترسيخ معايير النزاهة والشفافية والمساءلة والحاكمية الرشيدة لدى المؤسسات والأفراد، وتوعويتهم بآثار الفساد على جهود التنمية.



وأشارت في بيان صحافي، اليوم الاثنين إلى أنها تعمل وفق خطة توعوية للوصول إلى جميع شرائح المجتمع، حيث تنظم شهرياً العديد من اللقاءات والمحاضرات وورشات العمل لتحقيق أهدافها ورؤيتها المتمثلة بتأسيس بيئة وطنية مناهضة للفساد.



وبينت أنها عقدت خلال شهر آيار الماضي13 لقاءً توعويًا بالتعاون مع مؤسسات الإدارة العامة والجامعات والمدراس والبلديات وركزت خلالها على التوعية بمخاطر ظاهرة الواسطة والمحسوبية كأحد أخطر الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي.

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