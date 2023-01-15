"الهاشمية" تحصل على اعتماد وزارة التعليم العالي السعودية

الوكيل الاخباري - اعتمدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جميع التخصصات في الجامعة الهاشمية، وجرى إدراجها بجميع درجاتها العلمية (الدبلوم، والبكالوريوس، والدبلوم عالي، والماجستير، والدكتوراه) على موقع "سفير الجامعات" ، https://ru.moe.gov.sa على منصة وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، علماً بأنها كانت معتمدة سابقا ًلمرحلة البكالوريوس فقط.



وعبّر رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور فواز الزبون، في بيان صحفي اليوم الأحد، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية وسفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بن بندر السديري والملحق الثقافي السعودي الدكتور عيسى بن فهد الرميح على جهودهما المبذولة في دعم قطاع التعليم العالي بالأردن وتعزيز علاقات التعاون البحثي والعلمي والأكاديمي بين البلدين الشقيقين.

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