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الأحد، 25-07-2021 08:35 م

الهواري : إعطاء اللقاح الواقي من الفيروس لأكثر من 3 آلاف طفل دون 18 عاما

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، الأحد، إنّ أكثر من 3200 طفل دون الـ 18 عاما تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.اضافة اعلان


وأضاف الهواري لـ"المملكة"، أن "السبيل الوحيد لتجنب الإصابة بالفيروس هو تلقي اللقاح والإقبال عليه".

وأعلن الهواري، السبت، فتح مراكز التطعيم بلا موعد لمن تجاوز 12 عاما اعتبارا من الأحد.

وقال الهواري، إن "التطعيم سيكون اختيارياً باشتراط موافقة ولي الأمر لإعطاء مطاعيم كورونا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وأضاف أنه تم "تخصيص مطعوم فايزر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وأشار الوزير إلى أن "لقاحات الأطفال الدورية لا تتضارب مع مطاعيم كورونا وتم إعداد برامج لترك فاصل زمني بين المطاعيم".

 




 

 


 

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